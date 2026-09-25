Главное на рынке недвижимости к утру 25 сентября

Минфин России утвердил новые условия семейной ипотеки с 1 октября. Среди изменений — дифференциация ставок и сумм по регионам и числу детей в семье. Общее условие для льготной ставки — хотя бы один ребенок в семье не достиг семи лет на момент заключения договора. Для четырех столичных регионов (Москва, Подмосковье, Петербург и Ленобласть) действуют также следующие условия:

для семей с пятью и более детьми (как минимум один из которых не достиг 7 лет) — ставка 4% годовых, максимальная сумма — 18 млн руб.;

с четырьмя — 6% годовых, 18 млн руб.;

с тремя — 8% годовых, 18 млн руб.;

с двумя — 10% годовых, 15 млн руб.;

с одним — 12% годовых, 12 млн руб.;

Для всей остальной страны условия иные:

для семей с пятью и более детьми — 2% годовых, 10 млн руб.;

с четырьмя — 4% годовых, 10 млн руб.;

с тремя — 6% годовых, 10 млн руб.

АО «Мэйд» (структура бизнесмена Анатолия Козерука) продала бизнес-центр «Аркус II» площадью 7,7 тыс. кв. м на севере Москвы в ЗПИФК «Первый фонд недвижимости» (под управлением «АБ капитал», связанной с MR Group), сообщил Telegram-канал Filatoff Inc. Одиннадцатиэтажное здание расположено на Ленинградском проспекте. По оценке канала, речь может идти о внутренней транзакции — Анатолия Козерука называют давним партнером MR Group. «Мэйд» выкупила БЦ «Аркус II» у компании AB Development в январе 2024 года. Цена сделки тогда составила около 1 млрд руб.

Власти Москвы утвердили параметры комплексного развития территории (КТР) на участке площадью около 0,7 га на западе Москвы, пишет Telegram-канал «Стройки — и точка». Площадка расположена на Ярцевской улице около станции метро «Молодежная». На ней планируют выстроить общественно-деловой комплекс площадью почти 14 тыс. кв. м. Сейчас на учсатке находится здание бывшей автоматической телефонной станции (АТС) и административно-бытовое строение, построенные в 1960-х годах. В 2025 году здание АТС принадлежит структуре девелопера AVA Group.

Правительство Москвы одобрило проект строительства двух объектов общественно-деловой инфраструктуры в районе Щукино общей площадью более 48,5 тыс. кв. м. В мэрии заявили, что два офиса обеспечат создание примерно 3 тыс. рабочих мест. Проект выполнят в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Она предполагает создание около 500 тыс. новых рабочих мест и привлечение инвестиций в размере 4 трлн руб.

Торгово-промышленная палата обсудила законодательную инициативу о регулировании рынка риелторских услуг. Проект предполагает запуск единого федерального реестра риелторов и запрет на работу в отрасли без включения в этот перечень. Риелторов предлагается разделить на три квалификационных уровня и установить условия получения лицензии. Аттестованным специалистам откроют доступ к сведениям Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Кроме того, предлагается учредить отдельный институт для регулирования рынка, а также Ассоциацию риелторов. Концепцию поддерживает Росреестр. В заседании ТПП принял участие замглавы ведомства Алексей Бутовецкий.

Национальная ассоциация пенсионных фондов попросила Минфин разрешить россиянам до 35 лет досрочно использовать средства из программы долгосрочных сбережений (ПДС) для покупки первого жилья или погашения ипотеки, пишут «Известия». Сейчас без потерь забрать накопления можно только спустя 15 лет участия в программе. Один из предлагаемых вариантов — право направить на покупку жилья все накопленные средства после пяти лет участия в программе. Альтернативный вариант — разрешить через пять лет использовать половину накоплений, через 10 лет — 75% средств, а через 15 лет — всю сумму.

Согласно проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы, подготовленному Минфином, власти планируют потратить более 105 млрд руб. на строительство школ. Проект включает строительство 150 учебных заведений. Кроме того, правительство направит 25,7 млрд руб. на возведение более 100 новых детских садов и более 47 млрд руб. — на ремонт существующих.