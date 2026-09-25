Олег Мельниченко официально возглавил Пензенскую область

Олег Мельниченко официально вступил в должность губернатора Пензенской области и принес присягу в областном драмтеатре. Действующий глава региона победил на прошедших выборах, получив 70,8% голосов избирателей, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Мельниченко официально вступил в должность губернатора Пензенской области

Фото: Правительство Пензенской области Олег Мельниченко официально вступил в должность губернатора Пензенской области

Фото: Правительство Пензенской области

«Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Пензенской области добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав Пензенской области и законы Пензенской области, верно служить народу», — произнес с трибуны господин Мельниченко. За него отдали свои голоса более 419 тыс. пензенцев. Явка на выборах в регионе превысила 60%.

Олег Мельниченко возглавляет регион с 26 марта 2021 года, инаугурация состоялась 28 сентября того же года. Он сменил Ивана Белозерцева, отстраненного в связи с утратой доверия. 23 апреля 2026 года господин Мельниченко отправил в отставку правительство области, объяснив это необходимостью повысить исполнительскую дисциплину. По данным о доходах, губернатор зарегистрировал самый высокий доход среди участвовавших в выборах глав регионов — 35,6 млн руб. за прошлый год. Олег Мельниченко также является секретарем регионального отделения «Единой России», в прошлом — сенатором и председателем комитета Совета Федерации по федеративному устройству; он находится под международными санкциями.

Марина Окорокова