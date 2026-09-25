Платные парковки в Челябинске заработают с 26 октября

В Челябинске с 26 октября начнут работу 1,5 тыс. мест платного парковочного пространства в центре города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В большинстве зон установлена стоимость 50 руб. в час, но на некоторых участках тариф разнится из-за высокой загрузки. Плата взимается по будням с 8:00 до 20:00, в остальное время парковками можно пользоваться как обычными. При этом инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, многодетные семьи и спецслужбы вправе оставлять автомобили на выделенных территориях бесплатно. Желающим парковаться в отведенных местах необходимо скачать специализированное приложение «Госпарковки», создать в нем личный кабинет и привязать карту, в случае необходимости — оформить льготу.

Виталина Ярховска