На светлой стороне

Уличное освещение – городская система, значение которой особенно заметно осенью, когда световой день сокращается. От ее состояния зависят безопасность на дорогах и тротуарах, возможность пользоваться общественными пространствами в темное время суток и в целом восприятие городской среды. В Перми «Россети Урал» наращивают темпы модернизации и строительства сетей наружного освещения. С начала 2026 года энергетики завершили работы на девяти городских объектах – от скверов в жилых районах до улиц частного сектора. В общей сложности построено почти 28 км новых сетей и установлено более 1 тыс. опор со светодиодными светильниками.

Работы по расширению световой инфраструктуры ведутся в разных районах Перми. Одна часть объектов расположена в общественных пространствах, другая – в районах частной застройки, где полноценного уличного освещения ранее почти не было. Так, у Дворца культуры имени А. П. Чехова энергетики построили 364 м сетей и установили 25 светильников. В сквере на ул. Худанина появятся 93 опоры и почти 1,5 км линий. Обновленная инфраструктура должна обеспечить освещением территорию, которой активно пользуются родители с детьми и другие жители района. Еще два общественных пространства – скверы на ул. Танцорова и в микрорайоне Чапаевском – получили почти 370 и 350 м новых сетей соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сквер у Дворца культуры имени А. П. Чехова

Сквер у Дворца культуры имени А. П. Чехова



Более масштабные работы потребовались в жилых микрорайонах. Один из крупнейших объектов – Верхние Муллы. Здесь предусмотрено строительство почти 6,4 км сетей и установка 201 опоры. Освещение уже появилось на улицах Верхне-Муллинской, Прибрежной, Ипподромной, Замулянской, Кордонной, Юннатской, Оверятской и других. В микрорайоне Камском протяженность новых сетей составила 7,2 км, установлено 230 опор. Оценить качество света смогли также жители улиц Кутузова, Березовой, Наймушина, Сурикова, Городищенской, Химиков и Волочаевской.

Кроме внешнего облика улиц меняется сам принцип эксплуатации световой инфраструктуры. «Россети Урал» развивают системы «умного» управления освещением, позволяющие дистанционно контролировать оборудование и оперативно выявлять неисправности. Такой подход дает возможность рациональнее использовать электроэнергию и сокращать время устранения возникающих неполадок. Это обеспечивает городу и его жителям необходимый уровень освещенности улиц в темное время суток.

Развитие сетей наружного освещения становится частью более широких проектов по благоустройству города. Опыт специалистов «Россети Урал» позволяет реализовывать такие проекты в рамках дополнительных услуг, с учетом особенностей конкретных территорий и требований к надежности инфраструктуры. В результате масштаб модернизации определяется не только километрами сетей и числом установленных опор. За этими показателями стоят изменения в городской среде: освещенными становятся новые улицы и общественные пространства, в том числе в удаленных районах Перми.

ПАО «Россети Урал» – крупнейшая электросетевая компания Уральского региона. Помимо основной деятельности по передаче электроэнергии она оказывает дополнительные услуги в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае, в том числе по строительству и обслуживанию сетей наружного освещения, техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов, технологическому присоединению «под ключ».

+7 (342) 243-44-21

www.rosseti-ural.ru

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

ПАО «Россети Урал»