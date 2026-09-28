Ozon fresh запустил быструю доставку в Перми

Жители крупнейших городов Урала смогут воспользоваться доставкой продуктов и других товаров за 15–30 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Запуск Ozon fresh в Перми, а также в Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени стал возможен благодаря развитию собственной сети дарксторов – локальных мини-складов. Каждый такой объект укомплектован наиболее востребованным ассортиментом из 6 тыс. товарных позиций – это максимально сокращает путь заказа до покупателя. В ассортименте быстрой доставки не только свежие продукты, но и широкий выбор готовых блюд. Теперь жители Перми, Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска смогут попробовать традиционные позиции русской кухни, трендовые азиатские снеки, а также блюда собственного бренда Ozon fresh.

Масштабирование инфраструктуры

В первом полугодии 2026 года Ozon fresh заметно расширил зону охвата быстрой доставки. Ранее сервис запустил аналогичный формат в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а в 2026 году доставка за 15–30 минут появилась в Нижнем Новгороде, где уже работают более 12 локаций, и на юге России – в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Сочи (более 65 локаций).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Ozon fresh последовательно усиливает лидерские позиции с помощью еще более высокого темпа масштабирования бизнеса и выхода в новые регионы присутствия. Запуск быстрой доставки в крупнейших городах Урала – важный стратегический шаг, который закрепляет за нами статус одного из самых быстрорастущих игроков на рынке e-grocery. Мы инвестируем в инфраструктуру, развиваем сеть дарксторов и формируем новый стандарт скорости, чтобы в ближайшей перспективе стать безусловным лидером в сегменте быстрой доставки продуктов в России», – комментирует Алексей Подъяпольский, директор по маркетингу сервиса Ozon fresh.

Сервис экспресс-доставки продуктов и товаров повседневного спроса Ozon fresh работает в 15 регионах и предлагает ассортимент продуктов более чем 80 тыс. наименований с доставкой от 30 минут. У Ozon fresh более 380 дарксторов и четыре распределительных центра. Общая площадь складских объектов сервиса превышает 420 тыс. кв. м по полу. Под собственными торговыми марками (CTM) представлено более 6,1 тыс. наименований продовольственных и непродовольственных товаров. В шести регионах России Ozon fresh развивает формат быстрой доставки до 30 минут, для этого открывает новые дарксторы с ассортиментом до 6,2 тыс. наименований. Сервис является частью онлайн-платформы Ozon, которая связывает более 650 тыс. предпринимателей с 63 млн активных покупателей. Продавцы формируют широкий ассортимент площадки на 370 млн товаров, на их продажи приходится более 90% оборота маркетплейса.

ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"