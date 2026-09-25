В Волгограде будут судить ОПГ, наживавшуюся на участниках СВО

Центральный районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело ОПГ, занимавшейся хищением денег у участников СВО. Девять человек обвиняют в организации преступной группы, мошенничестве и покушении на мошенничество (ч. 1, 2 ст. 210; ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд в Волгограде рассмотрит дело ОПГ, которые похищали деньги у бойцов СВО

Фото: Сгенерировано ИИ Суд в Волгограде рассмотрит дело ОПГ, которые похищали деньги у бойцов СВО

Фото: Сгенерировано ИИ

По оперативным данным, в декабре 2024 года жительница Карачаево-Черкесской Республики вместе со знакомым создала ОПГ. С помощью других участниц сообщества они подыскивали мужчин, желавших заключить контракт с Минобороны РФ, после чего те вступали с ними в фиктивные браки. В случае получения ранения или смерти участников СВО фигуранты присваивали себе положенные им выплаты.

С января по октябрь 2025 года ОПГ «заработала» 35 млн руб. Кроме этого, обвиняемые пытались похитить более 25 млн руб. у военнослужащих. Довести замысел до конца не удалось. В рамках расследования уголовного дела имущество обвиняемых на сумму более 12 млн руб. было арестовано.

Марина Окорокова