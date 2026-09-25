В Сызрани восстановили водоснабжение 1,3 тысяч домов, но произошла еще одна авария
В Сызрани Самарской области восстановлено водоснабжение 1,3 тыс. домов, сообщили в региональном МЧС.
Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ
Как стало известно вчера, 24 сентября, на ул. Дизельной произошла утечка на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 630 мм. Без холодной воды остались потребители 132 многоквартирных и 1200 частных жилых домов, 28 социальных объектов.
Изначально водоснабжение планировали восстановить к вечеру 24 сентября.
Вместе с тем, как сегодня сообщили в городской администрации, часть сызранцев вновь осталась без воды — произошло «аварийное отключение холодного водоснабжения в результате нарушения герметичности водопровода» на ул. Образцовской, 68А. Ведутся аварийные работы.