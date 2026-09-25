Нижегородские власти предложат ускорить оформление бесхозяйного имущества

Заксобрание Нижегородской области рассмотрит проект поправок к Гражданскому кодексу, которые должны ускорить оформление бесхозяйной недвижимости в муниципальную собственность. Инициатива опубликована в базе регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сейчас по нормам Гражданского кодекса объекты должны числиться в реестре бесхозяйных не менее одного года, и только затем право собственности на них признается в судебном порядке, следует из пояснительной записки к проекту федерального закона. Общий срок оформления такого имущества варьируется от полутора до двух лет.

При этом бесхозяйные объекты долго простаивают без консервации, разрушаются и представляют угрозу, а муниципалитеты вынуждены тратить на них бюджетные средства.

Поправками к ГК РФ предлагается сократить срок, по истечении которого у уполномоченных органов возникает право обратиться в суд, с одного года до трех месяцев.

Владимир Зубарев