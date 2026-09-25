Удмуртия вошла в пятерку регионов по числу замен лифтов с начала года

Удмуртия заняла пятое место среди регионов России по количеству замененных лифтов в многоквартирных домах с начала года. В республике обновили 196 единиц оборудования. Об этом сообщил и. о. зампредседателя правительства республики Игорь Асабин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фонд развития территорий Фото: Фонд развития территорий

Больше лифтов заменили только в Москве, Мурманской и Челябинской областях, а также в Мордовии. Всего по России с начала года заменили 8,2 тыс. лифтов.

В Ижевске заменили 129 лифтов в 51 многоквартирном доме, уточнил и. о. зампредседателя правительства республики Игорь Асабин. Еще 17 единиц готовы к сдаче после завершения работ. Кроме того, в 36 домах на спецсчетах собственников заменили 67 лифтов.

До 2030 года в Удмуртии планируют обновить 1067 лифтов. По данным регионального оператора, в трех многоквартирных домах Ижевска на прошлой неделе завершили установку пяти новых лифтов. Годовой план выполнен почти на 80%, написал господин Асабин.