В Бирском районе выявили очаг борщевика Сосновского

На окраине деревни Кандаковка Бирского района обнаружили очаг произрастания ядовитого растения — борщевика Сосновского площадью 164 кв. м., сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора Башкирии.

Участок находится возле заброшенного производственного здания площадью 768 кв. м. Специалисты управления выехали туда по обращению администрации Бирского района. Здание со всех сторон засыпано землей, на остальной площади выросли сорняки, в том числе борщевик.

Арендатору участка выдали предписание об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации.

Майя Иванова