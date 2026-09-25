В Катайском округе в ДТП погибли четыре человека

После столкновения автомобилей в Катайском округе погибли четыре человека, еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Курганской области.

По предварительным данным, ранним утром 25 сентября 20-летний водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу на дороге Катайск — Верхняя Теча. Там автомобиль врезался в машину ВАЗ-2108 под управлением 26-летнего гражданина. В результате лобового столкновения погибли оба водителя и два пассажира первого транспортного средства. Пассажир второго автомобиля 36 лет госпитализирован в медицинское учреждение.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. У водителя, выехавшего на встречную полосу, взяли анализы для установления возможного состояния опьянения.

ОБНОВЛЕНО В 13:52. СУ СКР по Курганской области возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть блее двух человек).

Виталина Ярховска