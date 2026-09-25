Фарид Абдулганиев получил мандат депутата Госсовета Татарстана

Исполняющий обязанности председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов вручил Фариду Абдулганиеву удостоверение и нагрудный знак депутата республиканского парламента. Об этом сообщает пресс-служба Государственного Совета Татарстана.

Господин Абдулганиев был избран депутатом Госсовета Татарстана седьмого созыва на дополнительных выборах по Высокогорскому одномандатному округу № 50. Он набрал 64,9% голосов, за него проголосовали 34,9 тыс. избирателей.

Ранее Азат Зиганшин досрочно сложил полномочия депутата в связи с его назначением на должность министра экологии и природных ресурсов Татарстана.

Анна Кайдалова