Запрет нижегородцам делиться фото последствий атак закрепили в указе губернатора

Указ губернатора Нижегородской области от 28 октября 2022 года №231 дополнен запретом на публикацию материалов о последствиях атак беспилотников и расположении критически важных объектов. Ранее подобный запрет действовал на основании решения регионального оперштаба, ответственность за его нарушение установлена в областном КоАП.

Полное наименование указа №231 — «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756».

В Нижегородской области запрещена съемка, распространение в СМИ, сети интернет, соцсетях и мессенджерах фото- и видеоизображений, географических координат, данных о месте расположения и иной информации, касающейся последствий терактов, диверсий или иных чрезвычайных происшествий, включая атаки беспилотников, применение артиллерийских и реактивных боеприпасов, ракет и иных средств поражения. Нельзя распространять сведения, позволяющие идентифицировать место запуска, траекторию полета, место падения, тип поражающих средств, факты поражения и повреждения объектов или характер повреждений.

Также запрещено распространение информации об использовании систем противовоздушной и радиоэлектронной борьбы, мобильных огневых группах, технических комплексах, мобилизационных отрядах, местах расположения сил и средств ВС РФ, правоохранительных органов, Росгвардии, пожарно-спасательных подразделений или их техники, объектов транспортной инфраструктуры, связи, топливно-энергетического и промышленного комплексов и иных критически важных объектов.

Запрет не распространяется на органы власти и информацию, опубликованную со ссылкой на них.

Галина Шамберина