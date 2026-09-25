Суд конфисковал у тольяттинца криптовалюту за участие в хакерском сообществе

В Тольятти 30-летний Егор Нерегтин осужден за хакерство, сообщили в областном УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики установили, что тольяттинец, являясь участником хакерского сообщества, из корыстной заинтересованности приобрел вредоносное программное обеспечение и получил доступ к неограниченному числу аккаунтов пользователей маркетплейсов.

«Впоследствии добытую незаконным путем информацию злоумышленник реализовывал в теневом сегменте сети Интернет»,— говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

Решением Автозаводского районного суда Тольятти Егор Нерегтин признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с изъятием криптовалюты в размере 200 тыс. руб. в доход государства.

Сабрина Самедова