Суд конфисковал у тольяттинца криптовалюту за участие в хакерском сообществе
В Тольятти 30-летний Егор Нерегтин осужден за хакерство, сообщили в областном УФСБ.
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ
В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики установили, что тольяттинец, являясь участником хакерского сообщества, из корыстной заинтересованности приобрел вредоносное программное обеспечение и получил доступ к неограниченному числу аккаунтов пользователей маркетплейсов.
«Впоследствии добытую незаконным путем информацию злоумышленник реализовывал в теневом сегменте сети Интернет»,— говорится в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».
Решением Автозаводского районного суда Тольятти Егор Нерегтин признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с изъятием криптовалюты в размере 200 тыс. руб. в доход государства.