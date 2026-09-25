Промышленного альпиниста из Астрахани арестовали за призывы к терактам

В Астрахани задержали промышленного альпиниста по подозрению в публичных призывах к терроризму и экстремизму. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК России, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Астрахани задержан промышленный альпинист за призывы к терроризму в интернете

Фото: Архив ИА «Общественное мнение» В Астрахани задержан промышленный альпинист за призывы к терроризму в интернете

Фото: Архив ИА «Общественное мнение»

Следствие установило, что самозанятый рабочий из Астрахани 1988 года рождения опубликовал во «ВКонтакте» материалы, призывающие к терактам против представителей власти. Преступную деятельность фигуранта пресекли силовики.

На данный момент обстоятельства преступления устанавливаются. Мужчина арестован.

Марина Окорокова