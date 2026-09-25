Отопление в Перми включат 29 сентября

Отопительный сезон в Перми начнется с 29 сентября. Постановление об этом подписал глава города Эдуард Соснин.

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«В первую очередь теплом обеспечим соцучреждения, — рассказал господин Соснин. — Всего в городе подготовлены 1021 км тепловых сетей, 4 ТЭЦ, 56 котельных и 409 центральных тепловых пунктов. Районные администрации будут ежедневно отслеживать процесс запуска отопления».

По словам главы Перми, некоторые управляющие компании и ТСЖ не подготовили коммуникации и документацию к началу отопительного сезона. «Таких домов немного, но и за ними усилим контроль, чтобы к холодам тепло поступило во все здания», — заявил господин Соснин.