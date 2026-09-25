Избран новый спикер Кудымкарской думы

Председателем думы Кудымкарского округа избрана Светлана Вилесова. На этой должности она сменила Михаила Петрова, который сложил полномочия в связи с избранием в краевое заксобрание. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал «На местах» Фото: телеграм-канал «На местах»

Госпожа Вилесова работает замдиректора Культурно-делового центра Кудымкара. С 2007 года является депутатом местной думы. С сентября 2014 года она также занимает пост председателя Коми-Пермяцкой окружной организации профсоюза работников культуры.