Промпроизводство в Челябинской области упало на 3%

В январе — августе 2026 года индекс промышленного производства в Челябинской области составил 97,1% от показателя первых восьми месяцев 2025-го. Такие данные указаны в отчетности Челябинскстата.

Среди основных видов экономической деятельности выросла только добыча полезных ископаемых. Индекс превысил прошлогодний на 2,6%. В обрабатывающих производствах величина упала на 2,7%, в обеспечении электричеством, газом и паром с кондиционированием воздуха — на 4,5%. Показатель в водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов вовсе сократился на 15,1%.

При этом промпроизводство в августе 2026 года по сравнению с предыдущим августом выросло на 4,2%, а к июлю 2026-го — на 1,1%.

Виталина Ярховска