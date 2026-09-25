Самарский минтранс заключил мировое соглашение с ООО «XXI век» об устранении дефектов на улице Ново-Садовой

Министерство транспорта Самарской области заключило с ООО «НПФ "XXI век"» мировое соглашение об устранении недостатков при ремонте ул. Ново-Садовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Стоимость контракта, заключенного в 2022 году, составила около 480 млн руб. Ремонтировался участок ул. Ново-Садовой от ул. Полевой до дома № 162В на ул.Ново-Садовой и от дома № 184 на ул.Ново-Садовой до пр. Кирова. Работы завершились в конце 2023 года. Летом этого года минтранс подал иск к компании, в котором потребовал в течение 30 дней безвозмездно, собственными силами, устранить дефекты и заплатить штраф в размере 2 млн руб.

Согласно условиям мирового соглашения, ООО «НПФ "XXI век"» обязано за свой счет и собственными силами не позднее 31 октября этого года устранить дефекты проезжей части.