В Волгоградской области задержали браконьера с уловом более чем на 2 млн руб.

Неоднократно судимого волгоградца задержали за браконьерство. УФСБ по региону возбудило уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов (ч. 3 ст. 256 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На волгоградца завели уголовное дело за незаконную добычу водных биоресурсов

Фото: Марина Окорокова На волгоградца завели уголовное дело за незаконную добычу водных биоресурсов

Фото: Марина Окорокова

По оперативным данным, житель Котельниковского района добыл более 600 особей рыб, используя запрещенные снасти. Рыбачил фигурант в акватории Цимлянского водохранилища. Сумма ущерба составила более двух млн руб.

Противоправную деятельность волгоградца пресекли сотрудники УФСБ и Цимлянского отдела АЧТУ Росрыболовства. Оперативники изъяли сети, лодку, мотор и другое оборудование. Ущерб фигурант полностью возместил.

Марина Окорокова