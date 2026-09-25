Омбудсмен помогла нижегородке подтвердить гражданство без дактилоскопии

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына помогла пожилой жительнице региона подтвердить гражданство РФ и получить паспорт без взятия отпечатков пальцев. С 90-х годов прошлого века нижегородка не меняла паспорт СССР из-за отказа пройти дактилоскопию по личным убеждениям, рассказала омбудсмен в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Стенин / Коммерсантъ Фото: Андрей Стенин / Коммерсантъ

Пенсионерка родилась в другом регионе и с конца 1970-годов проживала в Нижегородской области, здесь вырос ее сын. У нее был паспорт гражданина СССР, полученный в 1994 году, с отметкой о наличии гражданства РФ на основании ст. 13 закона «О гражданстве РСФСР».

Однако миграционный отдел, не имея возражений против наличия гражданства, требовал прохождения дактилоскопии. Из-за этого нижегородка, 15 лет имея право на пенсию, не получала ее.

В марте 2026 года по ходатайству аппарата омбудсмена отдел полиции все же установил личность без дактилоскопирования и подтвердил факт наличия гражданства РФ. Но потом у заявительницы вновь потребовали отпечатки пальцев, ссылаясь на обязательность процедуры для всех, приобретающих гражданство. Хотя оно у пенсионерки фактически было и ранее, подчеркнула Оксана Кислицына.

Ситуация разрешилась после личного приема у заместителя начальника регионального ГУ МВД Андрея Кнауса, который поддержал возможность получения заявительницей гражданства без дактилоскопии.

Галина Шамберина