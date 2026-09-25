Директора УК, обслуживающей 21 дом в Перми, дисквалифицировали на полгода

Директор управляющей организации ООО «Главное управление обслуживания» дисквалифицирована на шесть месяцев. Основанием для этого стали нарушения лицензионных требований. Всего компания обслуживает 21 многоквартирный дом в Перми.

Как сообщает инспекция госжилнадзора Прикамья, 17 сентября мировой судья признал директора ООО «Главное управление обслуживания» виновной в административном правонарушении и назначил ей наказание в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев. Поводом для этого стали нарушения при содержании общего имущества в женской консультации № 5 МСЧ № 5 на ул. Солдатова.

Отягчающим обстоятельством мировой суд признал повторное совершение однородного административного правонарушения, поскольку ранее директор ООО «Главное управление обслуживания» уже привлекалась к административной ответственности.

ООО «Главное Управление Обслуживания» зарегистрировано в Перми в сентябре 2016 года и работает в сфере управления эксплуатацией жилого фонда. С ноября 2021 года пост генерального директора занимает Татьяна Грыгина.

Выручка компании за 2025 год составила 100,2 млн руб., что на 44% меньше, чем годом ранее (179,4 млн руб.). Чистая прибыль упала с 4,6 млн до 466 тыс. руб.