Экс-подрядчик по очистке пруда в Златоусте требует у заказчика 25 млн рублей

ООО «Нефтехимремонт», занимавшееся очисткой городского пруда на реке Ай в Златоусте, подало иск к заказчику контракта — министерству экологии Челябинской области. Подрядчик просит вернуть долг по контракту в размере 25,2 млн руб., сообщает пресс-служба арбитражного суда региона.

Договор был заключен в марте 2025 года. Компания очищала южную сторону пруда, но в апреле 2026-го стороны решили расторгнуть контракт. Организация выполнила работы на 18,9 млн руб. из 135,1 млн руб. По данным соглашения о расторжении, эти деньги были выплачены подрядчику. Однако в иске «Нефтехимремонт» заявляет о долге в размере 25,2 млн руб. Арбитражный суд Челябинской области принял заявление к производству, предварительное заседание назначено на 18 ноября 2026 года. В качестве третьего лица к делу привлечено ООО «Производственная коммерческая фирма „Агроинвестстрой“».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Нефтехимремонт» зарегистрировано в 2008 году в Уфе. Владельцем и директором является Наиль Сахабутдинов. Выручка компании за 2025 год составила 65,4 млн руб., чистый убыток — 11,9 млн руб. В портфеле подрядчика — 19 госконтрактов на ремонт различных объектов и расчистку водоемов в основном в Республике Башкортостан. Четыре из них прекращены по соглашению сторон, один — по одностороннему отказу заказчика.

Виталина Ярховска