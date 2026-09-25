В торговых центрах Ижевска открыли точки вакцинации от гриппа

Мобильные пункты вакцинации от гриппа открылись в торговых центрах (ТЦ) Ижевска и популярных общественных местах. Среди них — ТЦ «Петровский», «Талисман» и «Мой Порт», парк Кирова и Штаб общественной поддержки. Об этом в Max сообщил и. о. министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В Воткинске пункты начали работу в торговых центрах «Айсберг», «Полюс» и «Ледокол», а также в МФЦ.

В Удмуртии в этом сезоне планируют привить от гриппа 856 тыс. жителей. По данным на 25 сентября, вакцинацию уже прошли более 73,6 тыс. человек. Сентябрь и октябрь министр назвал оптимальным временем для вакцинации от гриппа.