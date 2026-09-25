«В критический сценарий мало кто верит»

Гибридные атаки и предупреждения ЦРУ: Европа все активнее дискутирует о российской угрозе. Ранее Польша заявила, что ее воздушное пространство якобы нарушил вертолет Вооруженных сил России. Германия продолжает сообщать о неизвестных дронах. В Москве обвинения в агрессивных планах в отношении Старого Света категорически отвергают. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что ситуация действительно накаляется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

По информации западных СМИ, в частности, газеты El Mundo, ЦРУ стало известно о грядущей гибридной российской атаке. В зоне особой опасности — якобы Испания, Франция и Италия. Выглядит все это, как голливудский сюжет: в трюмах гражданских судов в Средиземном море будут спрятаны беспилотники, которые впоследствии нанесут удары с помощью небольших катапульт. Данные были переданы европейским представителям. Понятно, что это всего лишь газетные статьи, не более того.

Теперь нужно сказать о том, что происходило в реальности, причем буквально в последние дни. Польша сообщила, что 23 сентября ее воздушное пространство со стороны Калининградской области нарушил российский военный вертолет Ми-8. На территории республики борт находился 42 секунды, успев пролететь 300 м. В воздух были подняты истребители, однако от каких-либо действий они воздержались.

Для справки — в 2015 году турецкий F-16 сбил российский фронтовой бомбардировщик Су-24М. Согласно версии Анкары, он находился в воздушном пространстве страны 17 секунд. Но вернемся в день сегодняшний. Тогда же, 23 сентября, международный аэропорт Берлин-Бранденбург полностью останавливал работу на 45 минут из-за обнаружения неопознанного беспилотника.

В Москве намерение напасть на Европу категорически отвергают так же, как и принадлежность этих самых неизвестных БПЛА. Тем не менее можно, наверное, предположить, что число подобных инцидентов будет и дальше возрастать.

Европейские политики реагируют по-разному. В общем и целом угрозу большой войны они признают и даже в той или иной степени к ней готовятся. Расходы на оборону возросли кратно. При этом так кажется, что в критический сценарий мало кто верит всерьез или не хочет верить. Универсальный комментарий на этот счет звучит так: Россия тестирует решительность Старого Света, а также НАТО, но реагировать на провокации не нужно, иначе это подорвет внутреннюю стабильность, к чему, собственно, РФ и стремится.

Что касается ответа, он очевиден — это наращивание помощи Киеву. К слову, от размещения европейских контингентов на украинской территории после завершения боевых действий никто не отказывается, несмотря на жесткие предостережения из Кремля. Иными словами, на границе тучи ходят хмуро. Однако гроза и буря считаются маловероятными. Но ливень с градом вполне возможны.

Дело идет к тому, что полеты дронов и даже нарушения воздушного пространства станут для Европы привычным явлением.

С этим приходится мириться, потому что это цена поддержки Киева. Это с одной стороны, а с другой, российские туристы, несмотря на все трудности, продолжают посещать Старый Свет. Про нефть и газ из РФ, которые Европа продолжает покупать, уже нет смысла рассуждать в очередной раз. При этом прогнозов лучше не строить, а то мало ли что.

Дмитрий Дризе