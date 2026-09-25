Над Березниками отразили атаку беспилотников

Сегодня БПЛА попытались нанести удары по объектам в Березниках. Как сообщил глава муниципалитета Алексей Казаченко, системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы обеспечили прикрытие города, сбив все БПЛА. По его словам, жертв и повреждений нет.

«Фиксируем фрагменты сбитых беспилотников на правом берегу. На месте падения работают экстренные службы», - написал господин Казаченко.

Напомним, сегодня БПЛА нанесли удар по одному из промпредприятий Перми. В результате налета от осколочных ранений погиб один человек.