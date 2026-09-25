Работника пермской кабельной компании восстановили на работе после незаконного увольнения и обвинения в краже

Работника пермского предприятия по выпуску кабельной продукции восстановили на работе после незаконного увольнения и обвинения в краже имущества на 1 млн руб.. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

Житель Перми обратился в суд с иском к своему работодателю — акционерному обществу, которое занимается производством нефтедобывающего оборудования. По словам истца, в день увольнения его пригласили в головной офис. Там представители службы безопасности изъяли у него личную флешку, заявили о причастности к хищению товарноматериальных ценностей и показали заранее подготовленные документы об увольнении, а также соглашение о возмещении ущерба на 1 млн рублей. Мужчина утверждал, что ему демонстрировали записи с камер видеонаблюдения и под угрозой уголовного преследования заставляли на видео признаться в краже.

По версии юристов компании, сотрудник сам предложил возместить ущерб за хищения. Они утверждали, что он вывозил материальные ценности на личном автомобиле, когда в цехе не было других работников, а также скопировал на флешку служебную информацию. При этом в компании отрицали факт психологического давления на работника.

Суд пришёл к выводу, что соглашение о расторжении трудового договора было подписано под психологическим давлением. Представленная видеозапись оказалась не единым файлом, а состояла из фрагментов со склейками. Кроме того, суд отметил, что работодатель не провел служебную проверку по установленной процедуре, не истребовал у сотрудника письменные объяснения и не решил вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности. Факт копирования служебной информации в ходе разбирательства не подтвердился, а личная флешка работника была отформатирована работодателем — в результате были уничтожены в том числе и его личные файлы.

В итоге суд признал соглашение о расторжении трудового договора недействительным, а соглашение о возмещении ущерба — незаконным: процедура привлечения к материальной ответственности была нарушена, а доказательства ущерба в заявленном размере не представлены. При этом на момент рассмотрения спора уголовное дело не было завершено, обвинение не предъявлялось.

В отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП поступил исполнительный документ о восстановлении пермяка в должности начальника производства кабельной продукции. Руководство компании уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда. Этого оказалось достаточно, чтобы мужчину восстановили в должности.