Тарифы и цены на коммунальные услуги урегулированы государством

С 1 октября в Самарской области вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Их увеличение превысит 10%. Причем, установленные указом губернатора Самарской области предельные индексы выше значения установленного Правительством РФ показателя для региона и составляют 13,4 %. Причин повышения тарифов несколько: увеличение стоимости газа, электроэнергии, топлива, а также прогнозируемый рост потребительских цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Законодательством установлено, что изменения тарифов не могут превышать инфляцию, однако в последнее время изменение тарифов и цен было ниже роста цен на сопутствующие товары и услуги. Индексация тарифов и цен на коммунальные услуги, в свою очередь, продиктована необходимостью своевременного финансирования операционной деятельности ресурсоснабжающих организаций для бесперебойного предоставления коммунальных услуг, обеспечения безопасности и безаварийности системы ЖКХ.

Председатель общественного совета при министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виктор Часовских отметил, что для самых незащищенных групп населения рост тарифов в абсолютном значении будет не сильно чувствителен из-за помощи государства. «Отдельным категориям граждан, например, многодетным семьям, пенсионерам, ветеранам и участникам боевых действий могут предоставляться компенсации расходов на оплату коммунальных услуг за счет средств из бюджетов различных уровней. Также помощь предоставляется людям, у которых оплата получается больше установленной нормы — так называемой максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Сейчас такая норма установлена на уровне 22% от общего бюджета семьи. Важно и то, что рост тарифов в любом случае контролируется государством. При этом многие товары и услуги повседневной жизни и сферы обслуживания дорожают быстрее, чем коммунальные расходы, и этот рост не вызывает общественный резонанс», — рассказал эксперт в сфере ЖКХ.

Декан теплоэнергетического факультета Самарского государственного технического университета (СамГТУ) Константин Трубицын пояснил, что индексация тарифов и цен на коммунальные услуги является не вопросом желания, а суровой экономической необходимостью, продиктованной объективными рыночными факторами. «За последние годы мы наблюдаем значительный рост стоимости ключевых компонентов тарифа: строительных материалов (труб, запорной арматуры), топлива, логистики. Необходимо также учитывать заработную плату квалифицированного персонала. Важно подчеркнуть, что этот процесс строго регулируется государством. Предельные индексы изменения платы граждан устанавливаются Федеральной антимонопольной службой России и Комитетом ценового и тарифного регулирования Самарской области. Это означает, что рост тарифов и цен не идет по свободному рынку, а является выверенной, сдерживаемой мерой, которая позволяет покрыть лишь часть реально возросших затрат, не допуская шоковых скачков для населения», — подчеркнул ученый.

Константин Трубицын при этом напомнил, что в последние годы взялись за обновление коммунальных сетей. «Поддерживать советскую инфраструктуру в безопасном состоянии исключительно за счет операционных расходов в условиях жесткого тарифного коридора невозможно. Цены и тарифы покрывают текущую эксплуатацию, при этом практически невозможно производить масштабную замену основных фондов. На мой взгляд, ключевым фактором, который позволил избежать лавинообразного роста аварийности на тепловых сетях в крупных городах Самарской области, стал своевременный переход Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани на тарифную модель "альтернативной котельной". При этом такое ценообразование жестко регламентировано. Обеспечить безопасность и безаварийность коммунальной системы региона возможно, но не вопреки ценам, а благодаря тому, что регион несколько лет назад внедрил правильный ценовой механизм», — уверен Константин Трубицын.

Тем временем реально выполненные работы по модернизации сетей невозможно не заметить. Достаточно пройтись по улицам крупнейших городов Самарской области, чтобы увидеть масштабные изменения. Работы по обновлению сетей продолжаются и сегодня. По словам Константина Трубицына, вложенные средства дают прямой экономический эффект, поскольку сокращаются физические потери. Отмечено, что на новых участках теплосетей потери тепла и теплоносителя снижаются на 20 – 30% по сравнению с проложенными несколько десятилетий назад тепловыми сетями. В долгосрочной перспективе именно технологическое обновление является главным фактором, сдерживающим рост тарифов. Инвестиции в современные технологии сегодня снижают себестоимость производства и транспортировки тепла завтра.

Справка

Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ на сегодняшний день составляет: 22% от совокупного дохода семьи — для граждан, среднедушевой доход которых превышает 4000 руб.; 20% — для граждан, среднедушевой доход которых свыше 3500 руб. до 4000 руб. включительно; 15% — для граждан, среднедушевой доход которых свыше 3000 руб. до 3500 руб. включительно; 10% — для граждан, среднедушевой доход которых меньше 3000 руб. включительно. При этом независимо от уровня дохода право на компенсацию оплаты за ЖКХ есть у определенных категорий граждан: инвалиды и ветераны боевых действий, участники ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи и др. Полный список категорий прописан в законе Самарской области № 143-ГД. Льгота покрывает 50% от фактических расходов на плату за наем или содержание жилого помещения (исходя из площади), взнос на капитальный ремонт (но не более 50% от минимального размера взноса, установленного областью, умноженного на площадь), коммунальные услуги (по показаниям счетчиков, но не выше утвержденных нормативов; в случае отсутствия счетчиков — по нормативам), топливо и его доставку, если в доме нет центрального отопления. Для получения компенсации необходимо обратиться лично в уполномоченное учреждение, через МФЦ или в электронном виде через портал «Госуслуги».

Факт

С 1 сентября 2026 года в России заработал новый механизм регулирования коммунальной инфраструктуры через регуляторные соглашения в сферах теплоснабжения (для неценовых зон), водоснабжения и (или) водоотведения (федеральный закон РФ от 29.12.2025 №576-ФЗ).

Ресурсоснабжающие компании смогут на срок не менее пяти лет закреплять с властями обязательства по инвестициям, эксплуатации и модернизации инфраструктуры, а регион — параметры тарифного регулирования на весь срок соглашения. Ожидается, что новый механизм потенциально может стать еще одним способом зафиксировать условия реализации долгосрочных инвестпроектов.