Альтернативный подход

Согласно схеме и программе развития электроэнергетических систем России, к 2030 году доля возобновляемой энергетики в общем объеме генерации Самарской области будет достигать 10,34%. Из них 1,17% составят солнечные электростанции (СЭС), 9,17 % — ветроэлектрические станции (ВЭС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В настоящее время в регионе уже действуют два объекта возобновляемой энергетики: по одной ветряной и солнечной станции. Об этом сообщили изданию в Системном операторе «Единой энергетической системы». Всего же областная генерация включает 15 электростанций суммарной установленной мощностью всех 5865 МВт.

Единственная действующая в области солнечная электростанция была введена в эксплуатацию в 2019 году. Ее мощность достигает 75 МВт. Объект распложен в поселке Маяк в Новокуйбышевске.

Ветровую электростанцию в области построило ПАО «Форвард Энерго». Проект был анонсирован в 2021 году. Тогда на площадке в Красноармейском районе началось строительство «Гражданской» ВЭС. Объект, наряду со станциями Покровской и Ивановской, должен был войти в состав ветроэнергетического кластера в области. Ожидалось, что он станет крупнейшим объектом ветрогенерации в Приволжском федеральном округе. Поставки энергии с ветровых станций должны были начаться еще в четвертом квартале 2022 года.

Однако в том же 2022 году проект был заморожен. Датская компания Vestas, которая должна была поставлять оборудование для ветроэлектростанций, прекратила работу в стране.

В 2023 году инвестор заявил, что возобновит строительство ветроэнергетического кластера в области. В минувшем году Гражданская ВЭС мощностью в 231,3 МВт была сдана в эксплуатацию.

В ближайшие годы генерация на объекте должна увеличится. Это следует из карты и программы развития энергосистемы Самарской области. С 231,3 МВт мощность Гражданской ВЭС вырастет до 274,2 МВт.

Кроме этого сообщалось, что «Форвард Энерго» готово возобновить строительство и второй ВЭС. Ее мощность будет выше, чем у электростанции «Гражданской», и составит около 300 МВт.

В «Форвард Энерго» уточняли, что под вторую ветряную станцию рассматривалось несколько площадок в южных районах области. Строительство планировалось на 2027-2029 годы. Инвестиции в проект на 2023год оценивались в 33 млрд руб. Как указывается в карте и программе развития энергосистемы Самарской области, к 2029 году мощность ветряных электростанций составит 609,2 МВт. Это произойдет за счет ввода нового объекта на 335 МВт.

Таким образом, к 2029 году при общем объеме генерации в 6434,3 МВт возобновляемые источники с учетом одной солнечной электростанции в регионе будут обеспечивать 10,34 % всей электроэнергии.

По оценкам экспертов, выполнение обязательств по вводу ВЭС повлияет на экономику всего региона. Генеральный директор «Городского центра экспертиз-энергетика» Иван Павлюченков оценил показатель в 10,34% возобновляемой генерации в общем объеме производства как амбициозный. «Темпы прироста ВИЭ в Самарской области пока правильнее назвать проектными, а не системными: значительная часть будущего роста приходится на несколько крупных объектов. Модель ВИЭ чувствительна к стоимости финансирования, поскольку основная часть затрат приходится на инвестиционную фазу, а экономический эффект формируется уже после ввода объекта. Поэтому изменение условий финансирования влиять на сроки реализации. Рост доли ветровой генерации предъявляет дополнительные требования к энергосистеме: ветровая электростанция зависит от погодных условий, поэтому ее выработка не является постоянной. Чем выше доля ВЭС, тем важнее точность прогнозирования генерации, состояние сетевой инфраструктуры и инструменты управления балансом мощности», — резюмирует Иван Павлюченков.

По словам основателя экосервиса «Сохрани Лес» Андрея Хорошилова, область войдет в число субъектов России, где альтернативная энергетика начинает выполнять системную функцию. «Регион исторически формировался вокруг мощной традиционной энергетики, где работают крупные тепловые станции, обеспечивающие промышленность, нефтехимию и машиностроение. Структура будущей генерации показывает, что ставка делается именно на ветроэнергетику. За последние пятнадцать лет стоимость производства электроэнергии на наземных ветровых станциях снизилась более чем в два раза. Более 90% новых объектов возобновляемой энергетики уже производят электроэнергию дешевле, чем новые станции на ископаемом топливе.

Такой ценовой сдвиг означает принципиальное изменение всей экономики отрасли. Еще недавно ВИЭ развивались прежде всего благодаря экологической политике государства. Сегодня главным аргументом становится стоимость электроэнергии», — комментирует собеседник издания.

При этом эксперт отмечает, что в международном масштабе доля возобновляемой энергетики в 10% выглядит скромно. «Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что уже к 2030 году возобновляемые источники будут обеспечивать около 43% мировой выработки электроэнергии, а установленная мощность ВИЭ практически удвоится по сравнению с сегодняшним уровнем», — напоминает Андрей Хорошилов.

Суверенность ветроэнергетики обеспечат в Тольятти

В федеральном правительстве с 2023 года ставят задачу развивать собственные технологии для энергетики. Поддерживать отрасль будут за счет специальных инвестиционных контрактов (СПИК), в рамках которого производителям предоставят различные льготы. В мае 2024 года министерство промышленности и торговли РФ объявило конкурс на право заключения СПИК. Победитель торгов обязывался создать производство суверенных ветроэлектрических установок большой мощности. Завод предполагалось разместить на территории особой экономической зоны «Тольятти». Единственную заявку на участие в конкурсе подало ПАО «Форвард Энерго». А уже в июне 2024 года в рамках Петербургского международного экономического форума глава региона Вячеслав Федорищев подписал с генеральным директором ПАО Вячеславом Кожевниковым инвестиционный контракт. Предполагается, что завод поможет локализовать в стране производство ключевых компонентов для ветроэнергетики: генераторы, гондолы, лопасти, ступицы, башни и автоматические системы управления оборудованием.

Тогда же сообщалось, что инвестиции в строительство завода составят 4,5 млрд руб. Впрочем, окончательная стоимость проекта, судя по всему, будет существенно дороже. Заказчиком тольяттинского завода выступает ООО «Проекты зеленой энергетики» — дочернее предприятие «Форвард энерго».

В декабре прошлого года «Проекты зеленой энергетики» определило поставщика башен для ветроэнергетических установок для площадки стало ООО «Северсталь стальные башни» как единственный участник торгов. Стоимость контракта составит 25,672 млрд руб.

Однако пока что об окончательных сроках запуска тольяттинского завода в публичных источниках не сообщается. В ПАО «Форвард Энерго» на запрос издания о сроках строительства тольяттинского завода не ответили. В министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области также не стали комментировать реализацию инвестпроекта, сославшись на условия конфиденциальности, закрепленные в соглашениях компании с правительством региона.