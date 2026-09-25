В общественном транспорте Самары запустили оплату проезда по геопозиции

Правительство Самарской области, ООО «Объединенная транспортная карта» и Сбер запустили сервис оплаты проезда в наземном общественном транспорте с использованием геопозиции пассажира с помощью сервиса «Геопэй», сообщили в администрации Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Сервис позволяет оплачивать поездку без передачи наличных и прикладывания карты к терминалу, нужен только смартфон с доступом в интернет.

Оплата проезда доступна в приложении 2Гис. Для этого необходимо открыть вкладку «Проезд», выбрать значок общественного транспорта и нажать кнопку «Оплатить проезд». Приложение определит местоположение пассажира и предложит на выбор подходящие маршруты. Необходима привязка банковской карты.

Сабрина Самедова