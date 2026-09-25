Председателя общества охотников Удмуртии осудили за незаконную добычу пяти лосей

Кизнерский райсуд Удмуртии оштрафовал председателя правления Удмуртского республиканского союза обществ охотников и рыболовов Римму Цыганову на 600 тыс. руб. за незаконную добычу пяти лосей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установил суд, с декабря 2023-го по февраль 2024 года Цыганова, распорядилась добыть пять лосей на территории Граховского охотхозяйства. Подчиненным было поручено отстрелять животных под видом любительской и спортивной охоты, после чего провести первичную разделку туш и доставить их в Ижевск.

Ей инкриминировали незаконную охоту с использованием своего служебного положения (ст. 258 УК). Также ей на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с ведением охотничьего хозяйства и организацией охоты. Причиненный охотничьим ресурсам ущерб суд оценил в 1,5 млн руб. Минприроды Удмуртии предъявило иск о его возмещении.

Суд удовлетворил требования и постановил взыскать сумму с осужденной в доход бюджета Граховского района. Вину Цыганова на судебном заседании не признала.