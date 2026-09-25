При атаке БПЛА в Перми от осколочных ранений погиб мужчина

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своих социальных сетях сообщил, что при атаке БПЛА от осколочных ранений погиб мужчина. За время массированной атаки беспилотников силами ПВО и мобильными огневыми группами сбито 39 БПЛА.

«Идет ликвидация последствий налета БПЛА на промышленный объект. На месте работают оперативные службы. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю ведет мониторинг качества воздуха. По предварительным данным, превышений по загрязняющим веществам не зафиксировано. Угрозы для жителей нет», — написал Дмитрий Махонин.

Всего с момента начала ударов БПЛА по Прикамью с октября прошлого года погибли три человека. 7 сентября при ударе по жилому дому погиб пенсионер, через несколько дней скончалась его супруга.