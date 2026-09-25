В Башкирии компанию оштрафовали за нарушение водоохранной зоны реки

По постановлению Учалинской межрайонной прокуратуры компанию оштрафовали на 200 тыс. руб. за использование водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной деятельности (ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. По данным «Ъ-Уфа», это ООО «Сангалыкский диоритовый карьер».

Нарушения выявили во время мониторинга в интернете.

Проверка установила, что организация разместила рядом с деревней Мансурово в прибрежной защитной полосе реки Шартымка отвалы дробленого камня и гранитных блоков, загрязняющие водный объект.

Майя Иванова