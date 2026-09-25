Еще одна компания запустила сеть 5G в Челябинске

ПАО «МТС» открыло доступ к сети 5G на действующих частотах LTE 2100 МГц сразу в нескольких районах Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба компании. Ранее мобильный интернет пятого поколения в городе запустил оператор Т2.

В Челябинске сеть 5G от организации заработала в Центральном, Советском, Курчатовском, Калининском, Тракторозаводском и Ленинском районах. Среди самых популярных локаций у местных жителей — набережная реки Миасс, объекты спортивной инфраструктуры в парке Гагарина, прогулочная зона в городском бору, крупные перекрестки, а также производственные площадки.

Виталина Ярховска