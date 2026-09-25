В Челябинской области пройдет выставка «Великолепный Эрмитаж» в 2027 году

На полях Петербургского международного форума объединенных культур состоялось подписание меморандума о проведении мультимедийного выставочного проекта «Великолепный Эрмитаж» между Челябинской областью и Государственным Эрмитажем. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На территории Южного Урала организуют мультимедийную выставку, которая познакомит жителей с историей, коллекциями и культурным наследием музея. Собрание Эрмитажа будет представлено с использованием современных технологий. Предполагается, что экспонаты приедут в область в 2027 году, когда Челябинск будет носить звание культурной столицы. На данный момент музей Санкт-Петербурга объединяет шесть зданий, в том числе Зимний дворец и Новый Эрмитаж. Его коллекция составляет около 3 млн экспонатов.

Виталина Ярховска