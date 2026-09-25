Число вакансий с возможностью командировок в Челябинской области выросло на 67%

За январь — август 2026 года компании Челябинской области разместили 13,3 тыс. вакансий с разъездным форматом работы. Это на 67% больше, чем за восемь месяцев 2025-го, сообщает hh.ru.

Больше всего подобных предложений размещали для специалистов в сфере транспорта, логистики и перевозок — 5,6 тыс., или 20% от всех таких вакансий в регионе. В топ-5 входят домашний и обслуживающий персонал (5,4 тыс., или 19%), рабочие (4,9 тыс., или 17%), кадры из направления продаж и обслуживания клиентов (2,8 тыс., или 10%), административный персонал (2,4 тыс., или 8%). Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях с разъездным форматом работы достигла в Челябинской области 110,7 тыс. руб. Это на 53% больше, чем при офисной занятости.

Виталина Ярховска