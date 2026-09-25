В Перми продолжается региональный модуль программы «Архитекторы.рф»

В Перми стартовал региональный модуль восьмого потока программы «Архитекторы.рф». В течение трех дней сто участников программы из 48 регионов России познакомятся с градостроительными практиками Прикамья, обсудят реализацию мастер-плана Перми и комплексное развитие территорий, представят собственные проекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

Программу «Архитекторы.рф» реализует с 2018 года ПАО «ДОМ.РФ» при поддержке правительства и Минстроя России в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В июне 2026 года стартовал восьмой поток программы. Обучение рассчитано на девять месяцев и включает четыре очных модуля: в Москве, российских регионах и за рубежом. Пермь стала одним из направлений регионального модуля, который проходит с 20 по 26 сентября. Одной из его ключевых тем стало мастер-планирование и переход от стратегических документов к конкретным городским проектам.

Открыла программу регионального модуля главный архитектор Пермского края Елена Ермолина, выступившая с докладом «Опыт и итоги реализации мастер-плана Перми: что берем с собой?». Участникам представили опыт реализации стратегических решений Перми за 16 лет, а также показали, как идеи мастер-плана находят продолжение в уже реализованных проектах. «Для нас важно показать участникам не только стратегический документ, но и путь от идеи до реализации. Сегодня в Перми проекты, предусмотренные мастер-планом, получают продолжение в конкретных решениях»,— отметила госпожа Ермолина.

В первый день работы модуля состоялась встреча губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и заместителя генерального директора «ДОМ.РФ» Дениса Филиппова с участниками программы. Главной темой стала роль взаимодействия государства, бизнеса и институтов развития в реализации долгосрочных градостроительных стратегий. Дмитрий Махонин рассказал о развитии жилищного строительства и механизма комплексного развития территорий в Пермском крае: в регионе успешно реализуется 54 договора КРТ, в освоении находится более 900 га территорий с общим градостроительным потенциалом свыше 4,3 млн кв. м. «В Пермском крае мы стараемся сохранять высокие темпы жилищного строительства. За последние пять лет каждая третья семья улучшила жилищные условия. Одним из ключевых механизмов для нас стало комплексное развитие территорий. Такой подход позволяет планомерно развивать территории, вместе с жильем создавать социальную инфраструктуру и формировать комфортную городскую среду»,— подчеркнул глава Прикамья.

«Пермь — хороший пример комплексного подхода к развитию города,— отметил заместитель генерального директора “ДОМ.РФ” Денис Филиппов.— Здесь сочетаются проекты жилищного строительства и КРТ, работа с объектами культурного наследия, развитие общественных пространств и туристической инфраструктуры. Важно, что мастер-планирование здесь не остается только стратегией: заложенные решения получают практическое продолжение и меняют городскую среду. Благодарю руководство региона за открытость и конструктивное взаимодействие. Мы в “ДОМ.РФ” готовы к дальнейшей совместной работе и масштабированию достигнутых результатов».

В последующие дни участники программы посетят территории КРТ «Автовокзал», ЖК «Манеры», «Эволюция» и другие проекты.

Завершит региональный модуль защита проектов участников по трем направлениям: мастер-планирование, технологии и природа в городе, культурное наследие. Экспертами защиты выступят представители профессионального сообщества.