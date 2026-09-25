После атаки БПЛА на Ульяновск пострадали люди и повреждены гражданские и промышленные объекты

В Ульяновске силы ПВО и мобильные огневые группы отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. В городе зафиксированы повреждения объектов промышленной и гражданской инфраструктуры. На месте происшествия задействованы оперативные службы — они занимаются устранением последствий. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских.

Есть пострадавшие; им оказывается необходимая медицинская помощь. Для координации действий создан оперативный штаб. Точное число пострадавших и объем повреждений не называются.

Власти напоминают: категорически запрещено распространять в интернете видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также кадры работы систем ПВО. Приближаться к обломкам беспилотников опасно для жизни.

При необходимости следует обращаться в экстренные службы по телефону 112.