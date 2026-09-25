Промышленный объект в Прикамье атакован вражескими беспилотниками

На Пермский край идет массированная атака вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку. «Есть налет на промышленный объект. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Экстренные и оперативные службы работают на месте», — написал глава Прикамья.

Режим беспилотной опасности введен в регионе сегодня в 4:59. Аэропорт Большое Савино ограничил прием и выпуск воздушных судов. В Перми и Березниках действует план «Ковер» радиусом 100 км. Все оперативные службы находятся в полной готовности. В Перми работают сирены и системы речевого оповещения. Над городом слышны громкие хлопки.