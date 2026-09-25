Во Внуково ввели частичные ограничения на полеты

В районе московского аэропорта Внуково были введены ограничения на использование воздушного пространства, сообщили в Росавиации. Сейчас аэропорт отправляет и принимает самолеты «по согласованию с соответствующими органами».

В ведомстве сообщили, что меры приняли для обеспечения безопасности полетов, хотя с чем именно связаны ограничения, там не уточнили.

Обычно подобные меры в российских аэропортах вводятся из-за опасности ударов БПЛА. Столичные власти об атаках на город сегодня ночью не сообщали.