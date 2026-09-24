WSJ: США ведут тайные переговоры с Китаем по контролю над ядерным оружием

Администрация США сомневается в том, что Китай соблюдает 30-летний мораторий на ядерные испытания, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. На основе этих подозрений Вашингтон сейчас ведет с Китаем тайные переговоры по поводу его ядерного арсенала.

По данным издания, обсуждения проходили на полях многосторонних встреч в Женеве, Нью-Йорке и марокканской Касабланке. На них представители США призывали Китай отреагировать на обвинения в тайном проведении ядерных испытаний малой мощности на полигоне Лобнор.

США предлагают внедрить новые механизмы проверки и мониторинга, включая размещение датчиков радиации и сейсмических приборов, а также настаивают на предварительном уведомлении о пусках баллистических ракет. Как отмечает WSJ, консультации направлены на снижение рисков и происходят параллельно с визитом председателя КНР Си Цзиньпина в США. Следующий раунд переговоров состоится в октябре, узнало издание.

Главным предметом спора остаются подозрения Вашингтона в том, что КНР нарушает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 1996 года. Власти Китая категорически это отрицают.