WSJ: США ведут тайные переговоры с Китаем по контролю над ядерным оружием
Администрация США сомневается в том, что Китай соблюдает 30-летний мораторий на ядерные испытания, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. На основе этих подозрений Вашингтон сейчас ведет с Китаем тайные переговоры по поводу его ядерного арсенала.
По данным издания, обсуждения проходили на полях многосторонних встреч в Женеве, Нью-Йорке и марокканской Касабланке. На них представители США призывали Китай отреагировать на обвинения в тайном проведении ядерных испытаний малой мощности на полигоне Лобнор.
США предлагают внедрить новые механизмы проверки и мониторинга, включая размещение датчиков радиации и сейсмических приборов, а также настаивают на предварительном уведомлении о пусках баллистических ракет. Как отмечает WSJ, консультации направлены на снижение рисков и происходят параллельно с визитом председателя КНР Си Цзиньпина в США. Следующий раунд переговоров состоится в октябре, узнало издание.
Главным предметом спора остаются подозрения Вашингтона в том, что КНР нарушает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 1996 года. Власти Китая категорически это отрицают.
Предлагаемая проверка должна дополнить международный мониторинг возможностью США самостоятельно выявлять испытания, которые могут нарушать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По состоянию на февраль 2026 года система мониторинга договора объединяла более 300 радионуклидных, сейсмических, гидроакустических и инфразвуковых станций, включая объекты в Китае; сейсмические данные помогают отличать подземный ядерный взрыв от землетрясений и промышленных взрывов.
У такой проверки есть технический предел: в августе 2026 года сообщалось, что международная система способна зафиксировать взрыв мощностью около 500 тонн в тротиловом эквиваленте, тогда как американские представители указывали на проблему испытаний сверхмалой мощности. Поэтому США в сентябре 2026 года планировали эксперимент в Неваде для совершенствования датчиков, а не только опору на существующую международную сеть.
Уведомление о пуске снижает неопределенность не за счет запрета самого запуска, а за счет заранее передаваемых данных о типе ракеты, временном интервале, районе старта и направлении полета; отдельное оповещение летчиков и моряков должно уменьшать риск инцидентов в районах падения или посадки. Однако предусмотренные ДВЗЯИ проверки на местах могут применяться только после вступления договора в силу, которому по состоянию на февраль 2026 года мешала в том числе нератификация документа США и Китаем.