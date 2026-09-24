Жилье для многодетных семей купят в Саратовской области за 15 млн рублей

Минстрой Саратовской области объявил три закупки на приобретение квартир путем участия в долевом строительстве для последующей передачи многодетным семьям. Общая максимальная цена контрактов превышает 14,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Окорокова Фото: Марина Окорокова

В Саратове приобретут две квартиры — площадью от 80 до 96 кв. м и от 51,25 до 67,25 кв. м. Еще одну квартиру площадью от 23,60 до 39,60 кв. м купят в Красноармейске. Во всех квартирах будет отделка пола, санузел с плиткой, газовая плита с духовкой, металлическая входная дверь, межкомнатные двери, пластиковые окна, сантехника и счетчики. Предусмотрены централизованное холодное водоснабжение и водоотведение, отопление индивидуальное или централизованное.

Стоимость 1 кв. м не должна превышать 95,9 тыс. руб. Передать квартиры и ввести дома в эксплуатацию планируется не позднее 1 декабря 2026 года.

Нина Шевченко