Кумысную поляну в Саратове обработают от грызунов

На Кумысной поляне с 30 сентября по 1 ноября проведут дератизацию от грызунов из-за риска геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС или «мышиная лихорадка»). Об этом сообщили в минприроды Саратовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минприроды Саратовской области Фото: Минприроды Саратовской области

Обработку выполнят родентицидным средством на основе фосфида цинка. Приманки разместят в местах скопления грызунов и на путях их миграции.

Специалисты обработают 520 га, включая лесные кварталы у родника «Малиновый» и зеленую зону, примыкающую к микрорайону «Лесная Республика». На это время рекомендуется воздержаться от посещения указанных локаций.

Нина Шевченко