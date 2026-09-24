SberDevices подала иск к операционной компании «М.Видео» на 6,6 млрд руб.

Юрлицо разработчика устройств для дома под брендами Sber и «Салют» (ООО «СалютДевайсы») подало в Арбитражный суд Москвы иск к основной операционной компании «М.Видео» — ООО «МВМ», следует из карточки дела. Сумма исковых требований составляет 6,6 млрд руб. Суть не раскрывается.

Пресс-служба ритейлера заявила, что занимается урегулированием спора и надеется найти взаимоприемлемое решение. «Для нас важно сохранить конструктивные партнерские отношения, поэтому мы ведем предметную работу по возникшим разногласиям»,— рассказали РБК в компании. SberDevices иск не комментировало.

На прошедшем в Москве «Е-Ритейл форуме» коммерческий директор «М.Видео» Сергей Уваров сообщил о нехватке у компании оборотных средств. Он признал, что у ритейлера в том числе образовался долг в 17 млн руб. перед одним из поставщиков, который работает по агентской схеме.

Чистая прибыль «М.Видео» по МСФО за 2025 год составила 324,8 млрд руб., сократившись на 28%. Чистый убыток увеличился втрое, составив 63,6 млрд руб. К концу июня этого года финансовые обязательства компании достигли 159,2 млрд руб., долгосрочные при этом выросли с 2,2 млрд руб. до 26,7 млрд руб. На фоне реструктуризации долгов компания открыла кредитную линию на 17,5 млрд руб. со сроком погашения до 2033 года.