SberDevices подала иск к операционной компании «М.Видео» на 6,6 млрд руб.
Юрлицо разработчика устройств для дома под брендами Sber и «Салют» (ООО «СалютДевайсы») подало в Арбитражный суд Москвы иск к основной операционной компании «М.Видео» — ООО «МВМ», следует из карточки дела. Сумма исковых требований составляет 6,6 млрд руб. Суть не раскрывается.
Пресс-служба ритейлера заявила, что занимается урегулированием спора и надеется найти взаимоприемлемое решение. «Для нас важно сохранить конструктивные партнерские отношения, поэтому мы ведем предметную работу по возникшим разногласиям»,— рассказали РБК в компании. SberDevices иск не комментировало.
На прошедшем в Москве «Е-Ритейл форуме» коммерческий директор «М.Видео» Сергей Уваров сообщил о нехватке у компании оборотных средств. Он признал, что у ритейлера в том числе образовался долг в 17 млн руб. перед одним из поставщиков, который работает по агентской схеме.
Чистая прибыль «М.Видео» по МСФО за 2025 год составила 324,8 млрд руб., сократившись на 28%. Чистый убыток увеличился втрое, составив 63,6 млрд руб. К концу июня этого года финансовые обязательства компании достигли 159,2 млрд руб., долгосрочные при этом выросли с 2,2 млрд руб. до 26,7 млрд руб. На фоне реструктуризации долгов компания открыла кредитную линию на 17,5 млрд руб. со сроком погашения до 2033 года.
Предмет требований SberDevices не раскрыт, поэтому иск нельзя привязать к конкретной поставке, расчетам или иной схеме обязательств. Финансовое положение «М.Видео» к этому моменту уже осложнялось проблемами в основном бизнесе: в сентябре 2025 года их связывали с падением продаж в офлайн-магазинах, конкуренцией с маркетплейсами и высокой закредитованностью.
В апреле 2025 года группа объясняла рост убытков более жесткой денежно-кредитной политикой, обесценением рубля, санкциями и неопределенностью вокруг ключевой ставки. Этот фон ограничивал финансовые возможности ритейлера, но сам по себе не раскрывает, связано ли требование SberDevices с задолженностью или с другой частью коммерческих отношений.