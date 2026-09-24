Red Wings планирует рейсы из Саратова в Грузию

Из Саратова в Тбилиси и Батуми могут запустить авиарейсы. Доступ на эти направления запросила авиакомпания Red Wings, следует из документа, размещенного на сайте Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минтранс Саратовской области Фото: Минтранс Саратовской области

Рейсы в Грузию планируют выполнять три раза в неделю. Соглашение по этому направлению позволяет летать максимум трем российским авиакомпаниям.

Согласно данным агрегаторов, Red Wings уже выполняет выполняет прямые рейсы Саратов-Батуми, но раз в неделю (октябрь этого года). Рейсы в Тбилиси сейчас возможны только с пересадками в Сочи, Минеральных Водах и Москве.

Нина Шевченко