Из Астрахани в Батуми могут запустить авиарейс

Авиакомпания Red Wings запросила у Росавиации доступ на выполнение рейсов из Астрахани в Батуми. Соответствующий документ появился на сайте ведомства 24 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Перевозчик планирует выполнять рейсы в Батуми дважды в неделю. Соглашение с Грузией позволяет летать по этому направлению максимум трем российским авиакомпаниям. Остальные детали пока неизвестны.

Сейчас, по данным агрегаторов, прямых рейсов из Астрахани в Батуми нет — только с пересадками (до двух) в Москве, Сочи и Минеральных Водах. Время в пути составляет от 15 часов.

Нина Шевченко