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Red Wings запросила допуск на рейсы из Волгограда в Тбилиси

Авиакомпания Red Wings направила в Росавиацию документы на получение допуска для выполнения рейсов из Волгограда в Тбилиси. Об этом свидетельствует документ, размещенный на сайте ведомства.

Фото: Нина Шевченко

Фото: Нина Шевченко

Перевозчик планирует летать в столицу Грузии трижды в неделю. Другие детали рейса и продажа билетов пока не раскрываются.

Red Wings уже выполняет рейсы из Волгограда в Батуми — по субботам. Компания также запросила увеличение их частоты до трех в неделю. Сейчас полетная программа в Батуми рассчитана до 24 октября 2026 года.

Нина Шевченко