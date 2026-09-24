Red Wings запросила допуск на рейсы из Волгограда в Тбилиси

Авиакомпания Red Wings направила в Росавиацию документы на получение допуска для выполнения рейсов из Волгограда в Тбилиси. Об этом свидетельствует документ, размещенный на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Перевозчик планирует летать в столицу Грузии трижды в неделю. Другие детали рейса и продажа билетов пока не раскрываются.

Red Wings уже выполняет рейсы из Волгограда в Батуми — по субботам. Компания также запросила увеличение их частоты до трех в неделю. Сейчас полетная программа в Батуми рассчитана до 24 октября 2026 года.

Нина Шевченко