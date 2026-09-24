Выживший при отравлении подросток из Калининска переведен из реанимации

Состояние подростка, выжившего после пищевого отравления семьи в Калининске, улучшается. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Саратовской области Дениса Грайфера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: astrobl.ru Фото: astrobl.ru

По его словам, пациента перевели из реанимации в отделение, где он находится под постоянным контролем врачей. Угрозы жизни нет, лечение продолжается. Саратовские специалисты также проводят телемедицинские консультации с федеральными коллегами по тактике лечения.

18 сентября в Калининске госпитализировали четырех членов семьи — 50-летнюю женщину и троих детей. Женщина и дети 8 и 10 лет погибли, несмотря на оказанную помощь. Состояние выжившего подростка оценивалось как средней степени тяжести.

По факту отравления возбуждено уголовное дело о причинение смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Нина Шевченко