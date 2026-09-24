С легким парком

В Пермском крае объявлено о строительстве еще одного технопарка. Он появится в Краснокамске на месте складского комплекса Pluspark, который ранее развивала компания «Мегасервис». Проект, наряду с ранее анонсированным технопарком «Пермь-Сити» в районе ДКЖ в Перми, получил федеральную поддержку. Всего на реализацию проекта в Краснокамске будет направлено 900 млн руб., 500 млн из которых будет профинансировано из федерального бюджета. Эксперты считают, что технопарк может закрыть высокий спрос на производственные площадки среди предприятий малого и среднего бизнеса в Краснокамске.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Проект промышленного технопарка в Краснокамске прошел отбор Минэконом­развития РФ и получил федеральную поддержку в размере 0,5 млрд руб. Итоги отбора озвучил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании президента России с членами правительства в минувшую среду. В общей сложности Пермскому краю была одобрена субсидия в размере 1 млрд руб. Вторым проектом, получившим федеральную поддержку, стал технопарк «Пермь-Сити», реализацию которого ранее анонсировала группа компаний «Кортрос» в районе ДКЖ в Перми.

Как сообщает минэконом­развития Пермского края, инвестором первой очереди промышленного технопарка «Краснокамский» выступит ООО «АСР-Девелопмент». Общий объем инвестиций оценивается в 900 млн руб., из них 500 млн руб. составит федеральная субсидия, 125 млн руб.— средства регионального бюджета, еще 275 млн руб.— внебюджетное финансирование. Площадь объекта достигнет 10,5 тыс. кв. м. В технопарке оборудуют производственные и офисные помещения для резидентов, лаборатории, выставочные и инжиниринговые залы, центр обработки данных. Работы планируется завершить в 2028 году. Как уточнили в краевом минэке, технопарк будет построен в Краснокамске по адресу: ул. Звездная, 1.

Согласно открытым источникам, ранее на этой территории располагалась Краснокамская макаронная фабрика, ликвидированная в 2011 году. Затем по данному адресу находился складской комплекс Pluspark, которым управляло ООО «Мегасервис». Компания планировала развивать здесь индустриальный парк на территории 5 га. Директор управляющей компании «Мегасервис» Тарас Рыжук сообщил «Ъ-Прикамье», что по-прежнему ведет деятельность по складской логистике на этой территории. От дальнейших комментариев он отказался. По данным «Ъ-Прикамье», компания перепродала эту территорию новому инвестору.

ООО «АСР-Девелопмент» зарегистрировано в Перми в 2012 году. Занимается управлением эксплуатации нежилого фонда. Учредитель и директор общества Самир Азизов является руководителем и соучредителем еще нескольких организаций: ООО «АСР-Недвижимость», ООО «АСР-Инвест» и ООО «АСР-Логистик», ООО «Осенцовский стеклопрокатный завод». Компании бизнесмена реализуют несколько проектов в Прикамье. ООО «АСР-Инвест» выступало инвестором строительства складского комплекса «Терминал Восточный» в Перми, введенного в эксплуатацию в прошлом году. «АСР-Агро» реализует приоритетный инвестпроект по созданию производства витаминно-травяной муки. ООО «АСР-Логистик» выступало застройщиком дома «Опера» на ул. Фрезеровщиков, 67а, в Перми.

Сегодня в Пермском крае насчитывается два индустриальных парка. В индустриальном парке «Култаево» размещаются девять компаний-резидентов. За первое полугодие 2026 года объем их внебюджетных инвестиций составил 760 млн руб.

В одном из крупнейших в стране технопарков в сфере высоких технологий Morion Digital работают более 80 компаний, большинство из которых ведут деятельность в области робототехники и искусственного интеллекта. В ближайшие два года в Перми также будут возведены еще несколько технопарков. ООО «Специализированный застройщик „Синергия“» строит парк во Фроловском сельском поселении. Общий объем инвестиций составит около 882 млн руб., в том числе 200 млн руб. федеральной субсидии и 50 млн руб. из бюджета Пермского края. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2027 года. В 2028 году в Перми планируется также открыть технопарк на территории межвузовского кампуса «Будущее Пармы».

Стоит отметить, что на территории Краснокамска работает индустриальный парк «Кэлми» на бывшей площадке мясокомбината. Парк объединяет несколько компаний, но не входит в реестр индустриальных парков региона. Директор ООО «Краснокамский ремонтно-механический завод» Дмитрий Теплов говорит, что спрос на подобные площадки среди местного малого и среднего бизнеса наблюдается уже в течение двадцати лет. По его словам, в Краснокамске уже есть площадки бывших промпредприятий, которые успешно сдаются в аренду. Например, в индустриальном парке «Кэлми» работает самая крупная прачечная в Прикамье. Говоря о территории бывшей макаронной фабрики, господин Теплов отметил, что рядом с ней находится довольно крупный по площади участок, который теоретически также может быть задействован в проекте.

Совладелец ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» Дмитрий Пищальников считает, что индустриальные парки — «вещь очень интересная». «Тем не менее, при реализации проекта нужно понимать, можно ли обеспечить объект электроэнергией, газом, прочими ресурсами, есть ли поблизости необходимое количество рабочей силы. В нынешней ситуации просчитывать нужно абсолютно все»,— убежден господин Пищальников.

Дмитрий Астахов