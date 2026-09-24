В Пензе будут судить руководителя фирмы за уклонение от налогов на 23 млн рублей

Железнодорожный районный суд Пензы рассмотрит уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч. 1 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

По версии следствия, с октября 2019 по ноябрь 2022 года обвиняемый, возглавляя организацию по оптовой торговле зерном и сельхозпродукцией, подал в налоговую декларации по НДС с недостоверными данными о сделках с другими компаниями. СКР сообщил, что в действительности у фирм, фигурирующих в договорах, организацией товар не приобретался.

Бюджет недополучил более 22,9 млн руб. На время расследования уголовного дела наложен арест на счета организации и обвиняемого.

Нина Шевченко